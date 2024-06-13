Школьники из Мытищ стали призерами чемпионата «Путь к успеху»

Команда школы № 24 приняла участие в III Евразийском Чемпионате детских и молодежных предпринимательских инициатив «Путь к успеху — 2024». Ребята из Мытищ заняли третье место.

Команда «Yellow Street» из школы № 24 из Мытищи стала участником III Евразийского Чемпионата детских и молодежных предпринимательских инициатив «Путь к успеху — 2024». Ребята вошли в число 200 команд, которые прошли отборочный этап. Всего заявки подали более полутысячи желающих. Этап проходил в инновационном центре «Сколково» на протяжении восьми часов.

Ребята из Мытищ показали свой проект по предпринимательской инициативе в формате TED. Их идею оценивали предприниматели, жюри и эксперты. По итогам конкурса команда «Yellow Street» вошла в тройку лидеров.

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