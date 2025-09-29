Школьники из Можайска стали лауреатами областного конкурса лесничеств

Финал XII областного слета школьных лесничеств и регионального этапа всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» прошел в округе Пушкинский. Состязания собрали юных защитников природы со всего Подмосковья.

Можайский округ представляли команда школьного лесничества «Друзья леса». Ребята тесно сотрудничают с Бородинским филиалом «Мособллеса».

Участники представили 14 исследовательских и практических проектов в конкурсе «Подрост». Затем начались захватывающие соревнования «Лесное многоборье» и «Юный лесовод». Школьники проходили различные испытания — разжигали и тушили костер, преодолевали лесные лабиринты и завалы, оказывали первую медицинскую помощь и переправлялись через болото. Ребятам также нужно было продемонстрировали свое знание растений, определить болезни деревьев и распознать следы животных.

По итогам XII соревнований команда школы «Перспектива» из Можайского округа победила в номинации «Визитная карточка».