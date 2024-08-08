Школьники из Можайска привели в порядок монумент Солдату-освободителю

Подростки из Можайска получили возможность поработать в Едином дорожно-транспортном центре во время летних каникул. На днях ребята выщипывали траву, выросшую между плитами перед монументом Солдату-освободителю в центре города.

Старший мастер Единого дорожно-транспортного центра Инесса Гордиенко рассказала, что в последние несколько лет руководство предоставляет подросткам в возрасте 14-16 лет возможность заработать на каникулах. Для этого требуется лишь медицинская справка и согласие родителей. При этом оформляются электронная трудовая книжка и СНИЛС. Ребята проходят инструктаж по технике безопасности и работают всего четыре часа в день с получасовым перерывом, получая зарплату на уровне взрослых.

Кроме того, такая работа помогает подросткам приобрести трудовые навыки и завести новых друзей. За юными помощниками постоянно следит «пионервожатая», что позволяет родителям быть спокойными за своих детей.

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