Школьники из Можайска поучаствовали в профориентационном проекте

Около 30 учащихся школ из Можайского округа изучили на практике три профессии. Это стало возможным благодаря проекту «Билет в будущее».

Ребята познакомились с ремонтом и обслуживанием автомобилей, программированием и работой с информационными системами, а также печатным делом.

Школьникам показали основной функционал, рабочие места, рассказали об обязанностях и условиях труда.

Профессии в рамках программы «Билет в будущее» выбирают востребованные. Если школьники выберут их для освоения, то они с легкостью смогут найти работу по специальности, уверены организаторы.

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