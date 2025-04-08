Школьники из Можайска победили на областном фестивале творческих работ

Дети из Можайского округа представили свои работы на этапе областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии». Они завоевали призовые и первые места.

Учащиеся школы № 3 из Можайска стали призерами в номинации «Перспективный дизайн Подмосковья». Лауреатом первой степени в подноминации «Макет книги» в средней возрастной группе стала Ксения Трунина.

Лучшей в подноминации «Фитодизайн» оказалась работа Мадины Намазовой. Также звание лауреата третьей степени присвоили Кристине Евсеевой.

Отметим, что ранее школьники из Можайска победили на областном медиа-фестивале в рамках конкурса «Юные таланты Московии». Так, в номинации «Мультипликационный фильм. Индивидуальные работы» лучшей стала Вероника Щекочихина, а в номинации «Видеоролик. Индивидуальные работы» — Альбина Тимиргалина.