Школьники из Можайска победили на областном фестивале творческих работ

Дети из Можайского округа представили свои работы на этапе областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии». Они завоевали призовые и первые места.
Учащиеся школы № 3 из Можайска стали призерами в номинации «Перспективный дизайн Подмосковья». Лауреатом первой степени в подноминации «Макет книги» в средней возрастной группе стала Ксения Трунина.
Лучшей в подноминации «Фитодизайн» оказалась работа Мадины Намазовой. Также звание лауреата третьей степени присвоили Кристине Евсеевой.
Отметим, что ранее школьники из Можайска победили на областном медиа-фестивале в рамках конкурса «Юные таланты Московии». Так, в номинации «Мультипликационный фильм. Индивидуальные работы» лучшей стала Вероника Щекочихина, а в номинации «Видеоролик. Индивидуальные работы» — Альбина Тимиргалина.
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