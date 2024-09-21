Школьники из Можайска отработали действия в случае ЧС

В Можайском техникуме запустили новый проект «Знание — сила». В его рамках детей обучают навыкам спасения людей в экстремальных ситуациях.

Проект приурочен ко Всемирному дню оказания первой помощи. Старшеклассники округа могут пообщаться с экспертами из профильных отраслей.

Специалисты Можайской больницы, отдела по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и антитеррористической деятельности, студенты и преподаватели техникума и школьного спасательного отряда подготовили несколько обучающих локаций.

На них ребятам показали, как оказывать первую медпомощь, действовать при сигналах тревоги, что делать при контакте с неопознанными предметами и БПЛА, при пожарах и других нештатных ситуациях.

Каждый мог задать специалистам свои вопросы и отточить навыки.

Отметим, что инициатором проекта стал социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» в Можайском округе. Мероприятия в его рамках проведут в нескольких образовательных учреждениях округа.

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