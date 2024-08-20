Школьники из малообеспеченных семей Чехова получат подарки к 1 сентября

Рюкзаки и школьные принадлежности подарят 16 первоклассникам из малообеспеченных семей Чехова в преддверии Дня знаний. Акцию инициировал губернатор Подмосковья.

Подарки ребятам передают сотрудники администрации округа и местные депутаты. В этом году школьные принадлежности получат 16 первоклассников округа из малообеспеченных семей. Меру поддержки предложил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Также в администрации рассказали о планах по празднованию Дня знаний. Масштабное мероприятие для школьников и их родителей пройдет на площади у ДК «Дружба» 2 сентября.

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