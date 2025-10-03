Школьники из Лыткарина вышли в финал чемпионата игры «Мое Подмосковье»

Школьники из гимназии № 7 представят округ на областном этапе чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье». Успех стал возможен благодаря их победе в муниципальном туре.

Муниципальный этап чемпионата прошел в стенах гимназии № 7 и собрал участников из четырех учебных заведений: гимназий № 1, № 4, № 7 и школы № 2. В этом состязании соревновались учащиеся девятых-десятых классов.

«Ребята решали сложные задачи, отвечали на вопросы, вспоминали исторические документы и географические карты», — сообщили в Управлении образования Лыткарина.

Настольная игра «Мое Подмосковье» представляет собой образовательный инструмент, созданный специально для того, чтобы в интерактивной форме познакомить школьников с историей, культурой и географией Московского региона. По итогам состязания победу одержала команда гимназии № 7. Именно этой команде предстоит защищать честь Лыткарина на областном этапе чемпионата, где соберутся сильнейшие команды из всех уголков Подмосковья.