Школьники из Лыткарина приняли участие в костюмированном бале

Ученики 9 «А» класса гимназии № 7 со своим классным руководителем поехали в Санкт-Петербург. Первым пунктом программы стала экскурсия «Под сенью Царскосельских садов», которая включала посещение Екатерининского дворца с его знаменитой Янтарной комнатой, и прогулку по Екатерининскому парку.

По словам учеников, самым ярким и запоминающимся событием стал костюмированный бал, прошедший в интерьерах Елагиноостровского дворца. Школьники смогли почувствовать себя частью эпохи XIX века, примерив на себя наряды, стилизованные под то время. Распорядитель бала рассказала об этикете танцев, демонстрировала основные движения, а затем пригласила всех на паркет. Дети разучивали и танцевали полонез, польку, мазурку и вальс.

Кроме того, школьники посетили музей «Ленфильм» и выставку «Пропавшие в кинохронике». Гимназисты узнали, как операторы, фотографы, художники и актеры запечатлевали историю. Экспозиция рассказала о героизме и мужестве людей, которые, рискуя жизнью, создавали кинолетопись войны, донося до зрителей правду о событиях на фронте и в тылу.