Школьники из Лыткарина приняли участие в фестивале по математике

В Жуковском прошел масштабный математический фестиваль для учащихся средней школы. Он одновременно проходил еще на двух площадках — в Раменском и Орехово-Зуеве, что позволило охватить максимальное количество участников со всего Подмосковья.

На главной площадке, в Жуковском, собралось свыше 500 участников из самых разных городов Московской области. В числе многочисленных команд выступила сборная гимназии № 7. Трое учеников были удостоены дипломов второй и третьей степени. Юным математикам предстояло справиться с олимпиадными задачами повышенной сложности.

«Главной изюминкой и отличительной чертой этого фестиваля стала уникальная система оценки — „три попытки“. Этот подход проверял не только верность решения, но и умение просчитывать риски, управлять временем и демонстрировать стратегическое мышление в условиях ограниченных ресурсов. Залог успеха команды гимназии № 7 кроется в систематической и кропотливой подготовке, которая стартовала уже с начала учебного года», — сообщили организаторы фестиваля.