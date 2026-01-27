Школьники из Лыткарина посетили Сеченовский университет

Старшеклассники естественно-научного профиля МОУ гимназии № 7 совершили ознакомительную поездку в Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Участие в Дне открытых дверей ведущего медицинского вуза страны стало важным этапом в системе профориентации учебного заведения, нацеленной на подготовку будущих кадров для здравоохранения.

В рамках официальной части мероприятия представители приемной комиссии предоставили гимназистам всю необходимую информацию. Ученики детально ознакомились с актуальными правилами приема на 2026 год, узнали о специфике вступительных испытаний и системе учета индивидуальных достижений, таких как победы в профильных олимпиадах и волонтерская деятельность. Особое внимание было уделено льготам и особым правам при зачислении.

Помимо административных вопросов, гимназисты изучили внутреннее устройство университета. Преподаватели и деканы факультетов рассказали о современных образовательных стандартах, возможностях ведения научной работы в университетских лабораториях и прохождении практики в крупнейших клинических центрах Москвы. Финальным аккордом стали практические мастер-классы, где школьники под руководством опытных наставников смогли опробовать свои силы в медицинских манипуляциях на современных тренажерах и симуляторах.