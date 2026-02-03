Школьники из Лыткарина побывали в Совхозе имени Ленина

Ученики гимназии № 7 совершили образовательную поездку в Совхоз имени Ленина. Мероприятие, организованное при поддержке Министерства образования Московской области, было направлено на раннюю профориентацию и знакомство школьников с востребованными специальностями в сфере сельского хозяйства.

Программа визита была максимально насыщенной и интерактивной. Вместо привычных лекций школьников ждала настоящая производственная практика. Они на время сменили привычные учебники на инвентарь аграриев, пробуя свои силы в различных направлениях: животноводство, растениеводство и агрономия, а также пчеловодство.

«Помимо работы „в поле“, для юных гостей подготовили гастрономические мастер-классы. Школьники самостоятельно готовили популярные десерты: замешивали тесто для капкейков, декорировали готовую выпечку и создавали авторские молочные коктейли. За активную работу и старание ребята получали „земляничные рубли“ — местную игровую валюту, которую в конце дня можно было обменять на памятные сувениры», — сообщили организаторы.