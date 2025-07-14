Школьники из Луховиц стали призерами всероссийского молодежного конкурса

Команда Ловецкой школы муниципального округа Луховицы заняла третье место в федеральном конкурсе среди первичных отделений «Движения первых». Под руководством опытных наставников и куратора ребята успешно справились со множеством заданий, которые выполняли на протяжении трех месяцев.

Все испытания разделили на три блока. На этапе «Наше первичное отделение» участники изучали миссию и ценности «Движения первых», формировали команду, создавали и развивали самоуправление, занимались социально полезной деятельностью. В блоке «Дружба» команды знакомились с другими активными первичными отделениями, партнерами, молодежными и детскими общественными объединениями, даже становились наставниками.

В третьем блоке под названием «Движение всей России» активисты присоединялись к масштабным событиям, ощущая себя частью большого сообщества.

Отметим, что участие в конкурсе приняли более 17 тысяч первичных отделений из разных уголков страны. За победу команда из Луховиц получит денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей, которое направит на реализацию новых инициатив.