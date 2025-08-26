Школьники из Луховиц стали победителями всероссийского туристического конкурса

В рамках проекта «Походы Первых — Больше, чем путешествие» прошел всероссийский конкурс «Время открытий: твой звездный момент». Победительницей соревнований команда школы № 1 в Луховицах.

Конкурс провели по программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Он был нацелен на развитие интереса молодежи к туристическим походам и поддержку детей и подростков, мечтающих о профессии космонавта.

Участники должны были создать команду, разработать маршрут путешествия, провести исследования, а затем в социальных сетях представить результаты проделанной работы.

Члены команды из Луховиц совершили поход по маршруту «Подмосковная Карелия», преодолев 11 километров по лесам Коломенского района. Они также проводили космические игры и эксперименты, изучали карту звездного неба и учились добывать огонь.

Команда выиграла право пройти обучение в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.