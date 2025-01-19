Школьники из Лосино-Петровского приняли участие во всероссийском конкурсе проектов

Десятиклассницы Юлия Коробастова и Елизавета Филимонова из Лосино-Петровского стали участницами всероссийского конкурса проектных работ «Высший пилотаж». Они представили исследование на экологическую тему.
Курировала учениц 10 «А» класса Свердловской школы № 2 Юлию Коробастову и Елизавету Филимонову учитель химии и биологии Елена Богданова. Девушки продемонстрировали жюри исследовательскую работу на тему «Экологическое состояние автодороги 46К-7150 поселка Свердловский Московской области».
Для написания проекта школьницы проанализировали экологическое состояние дороги, количество выделяемого в атмосферу углекислого газа и тяжелых металлов. Используя метод тонкослойной хроматографии, конкурсантки провели эксперименты, определили содержание загрязненных веществ в снежном покрове и коре деревьев. Они также предложили варианты решения экологической проблемы поселка Свердловский городского округа Лосино-Петровский.
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