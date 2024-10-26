Школьники из Лосино-Петровского поучаствуют в областном конкурсе дебатов

Две молодежные команды из Лосино-Петровского примут участие в областном фестивале-чемпионате по дебатам. Они пройдут обучение и покажут, чему научились на нем, в финальном испытании.

В первом этапе конкурса отобрали 26 команд из Московской области. Лосино-Петровский городской округ представят команды «Эрудит» из Свердловской школы имени М. П. Марченко и «2 МВК» из школы № 2 имени В. В. Дагаева.

Обучать школьников искусству дебатов будут лучшие спикеры из Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках соревнований успехи участников будет оценивать представитель Российского сообщества в Совете чемпионата Европы по дебатам Евгений Акулов.

Для школьников подготовили и насыщенную досуговую программу. Это киноклуб, занятия от театральной студии «Поколение Оперение».

Отметим, что программа «Искусство дебатов» проходит совместно с Центром лидерских программ гимназии имени Е. М. Примакова при поддержке «Движения Первых».

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