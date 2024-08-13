Школьники из Лосино-Петровского поучаствовали в турнире по парковому гольфу

Фото: https://t.me/losp_svsh2/3537

Активисты «Движения Первых» из Свердловской школы № 2 поучаствовали в турнире по парковому гольфу. Он прошел в парке Щелкова.

В начале мероприятия для спортсменов провели мастер-класс по парковому гольфу. Профессионалы этого вида спорта рассказали историю игры. А после стартовал сам турнир.

Участие в событии приняли вице-президент Федерации гольфа Московской области Максим Шокун и председатель регионального отделения «Движения первых» в Подмосковье Юрий Макеев.

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