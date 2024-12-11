Школьники из Лосино-Петровского поучаствовали в международной конференции

Активисты «Движения первых» в Лосино-Петровском приняли участие в XVI Международной научно-практической конференции «Управление устойчивым развитием России в условиях цифровой трансформации памяти заслуженного деятеля науки России Кравцовой». Мероприятие прошло в Московском Политехе.

На конференции работала школьная секция «Социальные и экономические аспекты развития молодого поколения в современных реалиях». Свои проекты представили ученики школы № 2 имени Дагаева, Свердловской школы и Биокомбинатовского образовательного учреждения.

Арина Кочеткова рассказала про доступность и качество образования для молодежи, Анастасия Давыдова — про влияние социальных сетей на психологическое благополучие. Кристина Ветошко рассматривала вопросы безработицы среди молодежи. Дмитрий Сергеев рассуждал про неразумное потребление, а Абдулбории Орозов — про участие молодежи в политической и общественной жизни государства. Асмик Акопян рассматривал роль искусственного интеллекта в образовании.

Юлия Гудым из Свердловской школы рассказала про проблемы трудоустройства молодых специалистов в современных реалиях, а Софья Шаталенкова — про роль молодежных организаций и объединений в социальном развитии.

Алиса Пушнина из школы в поселке Биокомбината изучила социальные аспекты развития подрастающего поколения.

Екатерина Самардак и Екатерина Петрова стали научными руководителями. Все участники из Лосино-Петровского показали высокий уровень подготовки.

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