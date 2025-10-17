Школьники из Лосино-Петровского поучаствовали в фестивале станкостроения в МГТУ

Ученики школы № 2 имени Дагаева в Лосино-Петровском приняли участие в проекте «Наука в регионах». Они посетили фестиваль станкостроения «Путь инженера» в МГТУ «СТАНКИН».

Ребята увидели торжественное открытие и услышали много вдохновляющих слов от представителей ведущих компаний России. Далее они поучаствовали в экономической игре, во время которой разработали, оформили и представили свои бизнес-проекты по внедрению технических инноваций. Две команды разделили первое место и получили ценные призы от МГТУ. После школьники посетили лаборатории Инжинирингового центра «Цифровые технологии машиностроения».

Фестиваль позволил ребятам заглянуть в будущее. Возможно, кто-то из них станет инженером, конструктором или изобретателем.