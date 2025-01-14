Школьники из Лосино-Петровского посетили музей елочной игрушки в Клину

Ученики начальной Биокомбинатовской школы городского округа Лосино-Петровский побывали на экскурсии в музее елочной игрушки в Клину. Ребята узнали много интересных фактов о создании новогодних украшений и посетили мастер-класс по росписи стеклянных шаров.

На экскурсии ребятам рассказали, как начали выпускать елочные игрушки, откуда появился обычай наряжать елку на Новый год, из чего были сделаны первые новогодние украшения. Школьникам также показали, как из стекла выдувают елочные шары, ребята попробовали самостоятельно расписать их красками на мастер-классе.

Помимо этого, дети увидели новогоднюю елку времен Великой Отечественной войны.

«Музей просто замечательный! Я прям погрузился в атмосферу детства и новогоднего праздника, очень много игрушек от раритетных до современных. Также есть магазин, где очень большой выбор игрушек», — поделился папа одного из учеников Биокомбинатовской школы городского округа Лосино-Петровский.