Школьники из Лобни завоевали награды на региональном этапе всероссийской олимпиады

Учащиеся городского округа Лобня показали высокие результаты на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Они завоевали призовые места по испанскому языку, истории, экономике, робототехнике и биологии.

Призером по испанскому языку стала ученица школы № 9 Вероника А. На олимпиаде по истории лобненцы отличились командным успехом: победителями признаны Алиса А. (СОШ № 9) и Максим В. (СОШ № 10). Призерами стали Никита З., Вероника С., Максим Б. (все — СОШ № 9), Александр А. (СОШ № 10), Давид М. (школа № 3 им. Героя Советского Союза В. А. Борисова) и Алена Д. (МБОУ Лицей).

В олимпиаде по экономике призерами стали Даниил П. из ИТЛ «Авиатика» и Михаил А. из Лицея. Ребята поблагодарили своих наставников — учителя географии Наталью Карпову и учителя математики Юлию Кузуб.

Ученик Лицея Ян Г. стал победителем регионального этапа по информатике в направлении «Робототехника». К успеху его привели учитель информатики Олеся Скрябина, учитель технологии Александр Каретников и учитель физики Татьяна Милованова.

Призерами по биологии стали Вероника К. и Дарья Г. из Лицея. Девушек подготовила учитель биологии Юлия Дьячкова.

Напомним, в Лобне уделяется большое внимание развитию образования. Администрация округа продолжает развивать направления внеурочной деятельности, а также налаживать сотрудничество с ведущими российскими университетами, чтобы помочь учащимся определиться с выбором профессии.