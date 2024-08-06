Школьники из Лобни восстановили патриотический мурал на Батарейной улице

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Патриотический рисунок на техническом здании по улице Батарейная отреставрировали ученики школы № 9 городского округа Лобня. А трудовой отряд школы № 4 готовит помещения школы и территорию к началу учебного года.

Общественные пространства в Лобне помогают обустраивать школьные трудовые отряды.

Например, ученики школы № 9 несколько дней реставрировали патриотический мурал на техническом здании, которое расположено на улице Батарейной. Старый рисунок выцвел, а ребята придали ему яркость и выразительность.

«Спасибо нашим ребятам из трудовых бригад и их руководителям, которые помогают ветеранам, работают не только на территории своих школ, но и на общественных территориях нашего города. Только вместе мы сможем сделать наш город красивым, ярким и комфортным», — отметил первый заместитель главы Лобни Владимир Зиновьев.

Помогают делать косметический ремонт помещений и лестничных пролетов, ремонтируют и красят уличные скамейки и ученики Луговского отделения школы № 4. Ребята готовят школу к 1 сентября.

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