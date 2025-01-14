Школьники из Лобни стали призерами областных спортивных соревнований

Ученики школы № 9 городского округа Лобня приняли участие в первенстве Московской области по тхэквондо и в состязаниях по лыжным гонкам. Оба юных спортсмена заняли призовые места.

Так, ученик 9 «А» класса Михаил В. завоевал серебро в первенстве Московской области по тхэквондо. Состязания проходили среди юниоров и юниорок в возрасте до 21 года. А учащаяся 5 «В» класса Мария Б. стала обладательницей бронзовой медали в соревнованиях по лыжным гонкам, посвященным памяти заслуженного мастера спорта СССР, двукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира по лыжным гонкам Вячеслава Веденина.

Руководство учебного заведения поздравило ребят и пожелало им успехов и новых достижений.

Отметим, что в Лобне активно развивают спорт и спортивную инфраструктуру. В округе работает 18 бюджетных секций, недавно начали возводить новый большой физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.