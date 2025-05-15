Школьники из Лобни стали призерами международного образовательного конкурса

Воспитанники инженерно-технического лицея «Авиатика» в 2025 году участвовали в конкурсах международного и всероссийского уровня. Лобненские школьники показали высокий уровень подготовки, став победителями и призерами.

Десятиклассники лицея начали изучать в этом учебном году новый предмет — «Индивидуальный проект». Руководство «Авиатики» рассказало, что многие школьники не только успешно изучили теорию, но и написали отличные исследовательские и практико-ориентированные проекты.

Ученица лицея Алена Хрещевская победила в V международном конкурсе творческих, учебно-образовательных, исследовательских проектов ECO Life 2024-2025. Валерия Кузнецова стала призером VI международного конкурса исследовательских проектов «Древо жизни 2024-2025».

Первые места на всероссийском научном форуме Creating the future, приуроченном к 80-летию Победы, заняли Ульяна Костромина, Каролина Рева, Валерия Кузнецова и Анастасия Латышова. А Даниэль Алескеров и Егор Левин стали серебряными призерами.