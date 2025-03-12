Школьники из Лобни стали призерами международного конкурса по математике

Ученики лобненского лицея «Авиатика» Демид Ишбулдин, Полина Сорокина и Матвей Тарахтелюк вошли в число призеров V Республиканского детского конкурса краеведческих математических задач. Его организовал Казахский национальный педагогический университет имени Абая.

Школьники младших классов лицея «Авиатика» готовились к конкурсу под руководством классного руководителя Екатерины Рябовой. Они изучали различные аспекты жизни своего города, включая архитектуру, спортивные успехи и культурные мероприятия. Используя числовые данные, лицеисты составляли задачи.

Члены жюри высоко оценили работу юных участников из Лобни и присвоили им диплом первой степени. Демид Ишбулдин получил награду в номинации «Культурная жизнь моего города», Полина Сорокина — в номинации «Спортивные успехи моего города», а Матвей Тарахтелюк — в номинации «Архитектура родного края».

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