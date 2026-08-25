Школьники из Лобни стали победителями всероссийского фестиваля шитья

Воспитанники творческого объединения «Учимся шить» из дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» заняли первое место на V фестивале лоскутного шитья «Шили-были и носили». Мероприятие состоялось 22–23 августа в Рязани.

Коллектив под руководством педагога Натальи Молчановой представил на конкурс две оригинальные коллекции одежды в технике лоскутного шитья и занял первое место в номинации «Своими руками».

Наталья Молчанова отметила, что это мероприятие — одно из значимых событий в мире декоративно-прикладного творчества, объединяющее мастеров со всей страны для сохранения и развития традиций лоскутного шитья.

«Победа наших юных мастеров подтверждает высокий уровень их подготовки и творческого подхода», — добавила педагог.

«Планета талантов» — одно из ведущих учреждений дополнительного образования в Лобне. Здесь реализуются программы по художественной, социально-педагогической, технической, физкультурно-спортивной и естественно-научной направленностям.

Воспитанники центра регулярно показывают успешные результаты на конкурсах муниципального, областного, федерального и международного уровней.