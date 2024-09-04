Школьники из Лобни сделали бумажных голубей в память о погибших в Беслане

В школах городского округа Лобня ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом провели памятный урок, посвященный трагическим событиям сентября 2004 года в Беслане. Ребята поучаствовали в митинге и смастерили бумажных голубей.

На уроке памяти школьникам рассказали о теракте 1 сентября в школе № 1 города Беслан. Дети узнали о том, как террористы захватили в заложники детей, родителей и учителей и удерживали их три дня. Жертвами трагедии стали 334 человека.

Ребята из Лобни приняли участие в митинге, а также совместно с активистами Движения Первых сделали бумажных голубей в память о погибших.

Кроме Дня солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября отмечают День окончания Второй мировой войны. На классных часах педагоги рассказали школьникам о тех событиях и показали газетные архивы 40-х годов XX века.

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