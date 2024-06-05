Школьники из Лобни прошли летнюю практику на базе академии Тимирязева

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Учащиеся специализированного медицинского класса школы № 9 города Лобня прошли летнюю практику в Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Занятия в «Летней школе» продолжались два дня.

Ученики повторили процесс созревания яйцеклетки, изучили строение яичников, а также процесс развития и рождения потомства. Они также получили информацию об устройстве яйца и развитии эмбриона птицы, узнали о вреде и пользе бактерий и провели практическую работу по заквашиванию молока.

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