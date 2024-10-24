Школьники из Лобни приняли участие в областной игре по профориентации

Межрегиональное мероприятие для школьников «Жизненные ориентиры» состоялось в Москве. На нем побывали и ученики школы №9 из Лобни.

Для участников провели групповую игру. Вместе со специалистом Ириной Новоселовой школьники определили свои психологические типы, а потом узнали, какие профессии им могут подойти.

Власти муниципалитета уделяют много вниманию профориентации подрастающего поколения. В Лобне регулярно организуют для школьников экскурсии в колледж «Подмосковье» и на городские предприятия, проводят встречи с различными специалистами. Это помогает ребятам как можно раньше определиться с будущей профессией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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