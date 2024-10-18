Школьники из Лобни приняли участие в квест-игре к 79-й годовщине Победы

В музее городского округа Лобня прошла патриотическая квест-игра «Марафон Победы — память поколений». Ее посвятили 79-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Мероприятие организовали совместно с Центральной библиотекой.

Посвященную 79-й годовщине окончания Великой Отечественной войны квест-игру «Марафон Победы — память поколений» провели в Музее истории городского округа Лобня.

Участниками мероприятия стали ученики 8-го класса школы № 4. Их поделили на две команды. Ребята отвечали на вопросы, касающиеся событий 1941 года на лобненском рубеже. Одна команда искала ответы в залах воинской славы и истории микрорайонов, другая — в интернете и краеведческих книгах.

Школьники во время игры продемонстрировали навыки слаженной работы. В конце мероприятия подвели итоги, руководителям команд вручили почетные дипломы.

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