Школьники из Лобни примут участие в олимпиаде «Безопасные дороги» 24 октября

Всероссийская олимпиада для учеников младших и средних классов пройдет на платформе Учи.Ру с 24 по 27 октября. Всего в ней примут участие более 70 тысяч детей из Московской области, в том числе из городского округа Лобня.

Онлайн-олимпиада для учеников 1–9 классов «Безопасные дороги» стартует на платформе Учи.Ру с 24 по 27 октября. Участниками мероприятия в этом году станут 72 275 школьников из Московской области. К ним, в том числе, присоединятся и ребята из Лобни.

Олимпиаду организуют для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Ребята выполнят задания и научатся безопасно передвигаться по городским улицам как в роли пешеходов, так и в роли пассажиров, водителей велосипедов и самокатов.

Профилактическое мероприятие пройдет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также при поддержке Учи.ру, автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты», Министерства транспорта России и Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России, а также Министерства просвещения России.

Узнать подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке.

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