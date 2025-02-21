Школьники из Лобни поучаствовали в международной конференции к 80-летию Победы

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Ученики 10 класса школы № 4 в Лобне приняли участие в международной пресс-конференции «80-лет великой Победы: память, честь и будущее» в Московском медиа-центре «Россия сегодня». Они обсудили тему сохранения исторической памяти, духовных ценностей и патриотизма.

Школьники из Лобни представили свои проекты. Дарья рассказала об идее создания памятника «Братская могила бойцов РККА и моряков Тихоокеанского флота, погибших в битве за Москву», а Артем — о проекте «Города-Герои». Ребята подготовили инициативы под руководством учителя истории Елены Томаровой. Директор школы Ирина Савкова приехала поддержать учащихся.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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В Лобне уделяют большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Для учащихся регулярно проводят патриотические уроки, экскурсии и кинопоказы, призванные воспитать любовь к Родине и уважение к истории.

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