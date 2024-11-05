Школьники из Лобни посетили экскурсию по Мособлдуме

Ученики школы № 7 из Лобни приняли участие в четвертом заседании Московского областного молодежного парламента. Народные избранники поделились с юными парламентариями собственным опытом работы.

В заседании приняли участие заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов, председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, председатель «Молодой гвардии Единой России» Антон Демидов и исполняющий обязанности председателя Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Лев Закиров.

Народные избранники поделились опытом в молодежной политике, рассказали о формах взаимодействия с депутатами и общественниками, о перспективах молодежного парламентаризма в России.

«Молодая гвардия Единой России» — это общественная организация. Она была создана 16 ноября 2005 года для того, чтобы воспитывать у подрастающего поколения патриотизм и активную гражданскую позицию.

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