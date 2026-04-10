Школьники из Лобни побывали на экскурсии в Совете Федерации

Мероприятие организовали для победителей и призеров всероссийской олимпиады. Визиты состоялись 8 и 9 апреля по инициативе главы муниципалитета Анны Кротовой.

Ребята побывали в здании, где принимаются важнейшие для страны решения, и познакомились с внутренним убранством Сената, которое поразило их торжественностью и величием. Под руководством экскурсовода Екатерины Сидоренко школьники прошли по залам, увидели галерею старинных портретов председателей Совета Федерации и экспозицию флагов всех 89 регионов Российской Федерации. Школьники слушали рассказ гида с огромным интересом.

Анна Кротова отметила, что такие поездки помогают молодежи почувствовать свою причастность к истории России. Она выразила гордость за юных лобненцев и уверенность, что для кого-то из них эта экскурсия станет первым шагом на пути к государственной службе.