Школьники из Лобни победили в спортивных соревнованиях «Штурм»

В поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа 21 апреля прошли традиционные спортивные соревнования «Штурм», посвященные памяти Героя Российской Федерации майора Сергея Ашихмина. В них приняли участие учащиеся школ, носящих имена погибших сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Лобню представляли ребята из школы № 6 имени В. И. Сахнова. Соревнования включали три этапа: физическую подготовку (подтягивание, отжимания), огневую подготовку (стрельба из пневматической винтовки) и бег на один километр. По итогам напряженной борьбы лобненские школьники выиграли первое место.

Спортсмены получили дипломы и памятные призы от организаторов. Организаторами соревнований выступили фонд «Смерч», созданный ветеранами Центра специального назначения Федеральной службы безопасности России, и военно-патриотический центр «Вымпел».

Сергей Ашихмин погиб 24 октября 2012 года при проведении спецоперации в Казани, накрыв собой террориста со взрывным устройством. Тем самым он предотвратил теракт и спас сослуживцев. Указом Президента России от 14 декабря 2012 года ему присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. В 2017 году Алабинской школе в поселке Калининец присвоено его имя.