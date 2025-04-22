Школьники из Лобни победили во всероссийском конкурсе исследовательских работ

XXXII Всероссийские юношеские чтения имени Владимира Вернадского проходили в Москве с 14 по 18 апреля. В рамках мероприятия состоялся конкурс юношеских исследовательских работ, в котором приняли участие ученики лобненской школы № 9.

Цель конкурса является привлечение молодежи к традициям российской научной школы. Всего была представлена 571 работа из 58 субъектов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Проекты оценивали экспертные комиссии, в состав которых вошли представители университетов, научных организаций Российской академии наук, опытные руководители исследовательских работ школьников.

Иван Антонов и Артем Юрченко из Лобни представили на конкурс работы «Влияние pH фактора почвы на прорастание семян фасоли» и «Азбука революционного вихря 1917 года». Ребята стали обладателями дипломов первой степени в номинациях «Лучшее представление работы», «Лучшие иллюстративные материалы», «За классический подход к исследованию».