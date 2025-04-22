Школьники из Лобни победили во всероссийском конкурсе исследовательских работ

XXXII Всероссийские юношеские чтения имени Владимира Вернадского проходили в Москве с 14 по 18 апреля. В рамках мероприятия состоялся конкурс юношеских исследовательских работ, в котором приняли участие ученики лобненской школы № 9.
Цель конкурса является привлечение молодежи к традициям российской научной школы. Всего была представлена 571 работа из 58 субъектов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Проекты оценивали экспертные комиссии, в состав которых вошли представители университетов, научных организаций Российской академии наук, опытные руководители исследовательских работ школьников.
Иван Антонов и Артем Юрченко из Лобни представили на конкурс работы «Влияние pH фактора почвы на прорастание семян фасоли» и «Азбука революционного вихря 1917 года». Ребята стали обладателями дипломов первой степени в номинациях «Лучшее представление работы», «Лучшие иллюстративные материалы», «За классический подход к исследованию».
«Ситуация быстро меняется». Песков ответил на вопрос о визите Уиткоффа в Россию
Боксеры из Чехова приняли участие в выставке «Мы вместе. Спорт» в Гостином дворе
Госавтоинспекция усилила контроль за грузопассажирскими перевозками в Балашихе
Школьников из Подмосковья пригласили к участию в олимпиаде по программированию
Школьники из Богородского округа присоединились к экологической акции
Девять школ и детских садов откроют в Подольске в 2025 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте