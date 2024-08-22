Школьники из Лобни победили на международном конкурсе чтецов в Страсбурге

XIII международный конкурс чтецов прошел в Страсбурге. Школьники из городского округа Лобня приняли в нем участие в онлайн-формате и заняли несколько призовых мест.

Воспитанники отделения театрального искусства Лобненской детской школы искусств выступили на поэтическом конкурсе, который прошел во Франции. Ребята участвовали в нем онлайн.

Первыми в своей возрастной категории стали Тимофей Виноградов и Алексей Шляпин. Агния Маркова заняла второе место среди детей восьми-девяти лет. Арина Пята в категории чтецов 10-11 лет завоевала почетное второе место, а третьим стал Иван Павлюков. Среди юношей и девушек 14-15 лет бронзовым призером оказался Вадим Шлык.

Преподаватель Галина Крыгина подготовила школьников к конкурсу.

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