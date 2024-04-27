Школьники из Лобни победили на конкурсе «Сыны и дочери Отечества» | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 16:38 Школьники из Лобни победили на конкурсе «Сыны и дочери Отечества»

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Ученики восьмого кадетского класса школы № 3 имени Героя Советского Союза В. А. Борисова городского округа Лобня приняли участие в IX Всероссийском патриотическом проекте-конкурсе «Сыны и дочери Отечества». Они показали отличные результаты и заняли первое место в номинациях "Строй и песня" и "Разработка плана", а также получили второе место в смотре знаменных групп.

Подготовка к этому событию проходила под руководством воспитателя кадетского класса Юлии Никитиной и учителя музыки Ларисы Пилипенко. Отмечается, что в городском округе Лобня уделяется значительное внимание развитию образовательной сферы.

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В частности, здесь строится одна из самых крупных школ в Подмосковье, рассчитанная на 2200 учебных мест. Это учебное заведение станет инженерно-техническим лицеем, что позволит предоставить высококачественное специализированное образование большему числу школьников из Лобни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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