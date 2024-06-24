Школьники из Люберец выиграли бронзу на всероссийском чемпионате «Профессионалы»

Фото: Министерство образования МО

Команда Люберецкого Инженерно-технологического лицея выиграла бронзу на всероссийском чемпионате «Профессионалы». Студенты Михаил Щитиков и Вячеслав Колесников представили Подмосковье в компетенции «Проектирование нейроинтерфейсов».

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, компетенция «Проектирование нейроинтерфейсов» связана с разработкой передовых технологий для управления электроникой и компьютерами силой мысли.

«Лицей гордится своей командой наставников, включая учителей информатики Александра Глазко и Татьяну Стерехову, чья креативность и глубокие знания способствовали подготовке учеников к таким достижениям», — добавили в ведомстве.

Еще одна награда также досталась конкурсантке из Подмосковья. Ученица 10 класса люберецкой гимназии № 41 Ева Бахриддинова выиграла серебро в компетенции «Проектировщик индивидуальной финансовой траектории».

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