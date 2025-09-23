Школьники из Ленинского округа сняли ролик о безопасности дорожного движения

В образовательных организациях Ленинского городского округа прошла неделя безопасности дорожного движения. Ученики девятого и одиннадцатого классов Видновской школы № 7 сняли четырехминутный видеоролик о правилах поведения на улице.

Директор школы Ольга Казаковская отметила, что старшеклассники проделали большую работу — под руководством учителя истории и обществознания Оксаны Рубан создали настоящее наглядное обучающее пособие.

«Они самостоятельно составили сценарий, подготовили и сняли флешмоб, обыграли ситуации, в которых пешеход может оказаться на дороге, и смонтировали видео. В работе принимали участие ученики 9 „Е“ и 11 „Б“ классов нашей школы», — добавила Ольга Казаковская.

В Видновской школе № 7 работает кружок «Юные инспектора дорожного движения». Всего в Ленинском городском округе около 20 таких отрядов. Юные инспектора проводят со сверстниками профилактическую работу. Помимо этого, вместе с полицейскими они участвуют в рейдах по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Отметим, что в рамках недели безопасности дорожного движения в школах Ленинского округа провели классные часы, родительские собрания, беседы, встречи с представителями Госавтоинспекции и другие тематические мероприятия. Созданный ребятами ролик можно посмотреть в телеграм-канале Видновской школы № 7.