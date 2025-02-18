Школьники из Ленинского округа посетили Гвардейскую мотострелковую дивизию

В рамках масштабных мероприятий, посвященных Году Защитника Отечества и приближающемуся 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, для учащихся школ округа организовали экскурсию в музей 2-й Гвардейской мотострелковой дивизии имени Михаила Калинина. Эта инициатива собрала около 40 школьников.

Руководитель военно-патриотического координационного центра «Стратегия» Елена Перепелица отметила, что поездку решили организовать в целях повышения патриотизма среди подрастающего поколения и профилактики девиантного поведения.

«Это позволило ребятам погрузиться в историю формирования дивизии и увидеть, как проходит служба у наших солдат. Экскурсия произвела на меня большое впечатление, а концепция музея была выстроена очень интересно. Сама атмосфера пребывания на территории воинской части просто невероятна», — поделилась Елена Перепелица.

Экскурсовод подробно рассказала школьникам об истории создания дивизии, ее боевом пути, героических подвигах солдат в годы Великой Отечественной войны, а также познакомила с ключевыми этапами развития Красной Армии и выдающимися полководцами. Учащиеся смогли увидеть уникальные экспонаты, включая образцы оружия, военную форму и документы. Экскурсия завершилась просмотром документальных военных видеороликов и прогулкой по территории воинской части.