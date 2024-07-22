Школьники из Красногорска стали призерами международного конкурса соцпроектов

В 2023-2024 учебном году Общероссийская общественная организация «Общее дело» провела ежегодный Международный конкурс социальных проектов в сфере здорового образа жизни «Общее дело — ПРО. Проекты. Развитие. Общество». В конкурсе участвовали свыше 700 команд из 49 регионов России, включая Луганскую и Донецкую Народные Республики, Республики Беларусь и Армению.

Московскую область представили 148 добровольцев из 18 команд. Команда «Крутой замес» из СОШ «Мозаика» в красногорском селе Путилково получила приз в спецноминации «Наставник». Кроме того, две команды получили приглашения на Всероссийский слет добровольцев «Исходный код».

За время конкурса подростки провели свыше семи тысяч профилактических мероприятий для своих сверстников и младших школьников. Это были интерактивные занятия с просмотром научно-просветительских фильмов и мультфильмов, разработка настольных игр, викторины, марафоны здоровья и многое другое. Всего мероприятия охватили около 130 тысяч человек.

Конкурс продолжится в этом году. Участникам предстоит сформировать критическое мышление у молодежи по отношению к негативным привычкам, таким как употребление табака, алкоголя и наркотиков, и развивают полезные навыки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».