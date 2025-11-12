Школьники из Красногорска заняли второе место на всероссийском конкурсе «Я — гражданин России». Они представили проект социокультурно-просветительской игры для запоминания достопримечательностей города.

Всего в конкурсе участвовали более 17 тысяч школьников от 11 до 17 лет со всей России. В финале ребята из 28 регионов представили экспертам 54 проекта. Среди них были учащиеся школы № 15 в Красногорске.

Свой проект представили Николай Кузичкин, Иван Гордеев, Артем Титаренко и Максим Перепелица под руководством замдиректора по воспитательной работе Светланы Кузичкиной. Они разработали игру для детей и взрослых, которая помогает тренировать зрительную память и расширяет кругозор.

«Перед началом все карточки перемешиваются и раскладываются лицевой стороной вниз. Игроки по очереди переворачивают по две карточки. Если открыты одинаковые карточки, игрок забирает их себе и открывает следующую пару. В случае несовпадения карточки возвращаются на место лицевой стороной вниз, и ход переходит к следующему участнику», — рассказали в Минобразования Подмосковья.

Проект также стал призером областного конкурса среди обучающихся образовательных организаций в номинации «Знание символики России» в старшей возрастной группе.

Акция направлена на вовлечение школьников в социальную практику, а также развитие интеллектуальных и личностных качеств через проектную работу.