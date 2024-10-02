Школьники из Красногорска побывали на экскурсии по станции скорой помощи
Экскурсию по станции скорой помощи провели для школьников из Красногорска. Ребятам рассказали о работе экстренных служб и показали современное медицинское оборудование.
Процесс сердечно-легочной реанимации ребятам показали фельдшеры Артем и Анна. Также школьникам провели лекцию о вреде курения.
Ребятам объяснили, какой вред может нанести курение, в том числе электронных сигарет. Как оно может привести к инфарктам и инсультам и непоправимому вреду здоровью.
Также дети узнали, как нужно действовать в экстренных ситуациях, какие действия предпринимать и каких ошибок не стоит допускать.
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