Школьники из Котельников выступят на всероссийском театральном конкурсе

Ребята и их руководитель Мариам Чилингарян готовят к конкурсу спектакль «Синяя птица» на французском языке, премьера которого состоялась недавно. Играя роли на иностранном языке, школьники развивают свои лингвистические навыки и глубже погружаются в атмосферу мировой классики.

Театр в школе № 2 был создан около двух лет назад. Юные артисты за это время поставили несколько спектаклей — «Алиса в стране чудес», «Мэри Поппинс», «Маленький принц» и другие. В 2023 году школьный театр из Котельников занял по итогам онлайн-конкурса первое место среди 10 финалистов проекта «Театральный поединок».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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