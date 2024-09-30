Школьники из Коломны заняли 2-е место на областном туристическом слете

Ученики из Коломны успешно выступили на туристско-краеведческом слете обучающихся Московской области, продемонстрировав свои знания и навыки среди 40 команд из различных уголков региона. Команда Радужненской школы завоевала второе место в дисциплине «Туристская полоса заданий».

Слет собрал учащихся в возрасте от 10 до 17 лет из 21 городского округа. Директор регионального Центра дополнительного образования и воспитания Юрий Макеев отметил, что те ребята, которые ходят в походы, умеют вязать узлы, ставить палатку, разжигать костер и оказывать первую помощь, а всего в школах Подмосковья создано почти 550 турклубов.

Команды состязались в различных практических и теоретических дисциплинах, включая переправы с использованием снаряжения, спортивное ориентирование, оказание первой помощи, организацию бивака, а также демонстрацию знаний по краеведению и экологии.

Коломну представляли две команды из туристских клубов Радужненской и Пановской школ.

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