Школьники из Коломны стали победителями и призерами всероссийской олимпиады
В этом году на региональный этап из городского округа было приглашено более 900 школьников. Результативность по девяти предметам, по которым прошло рейтингование, оказалась высокой.
К олимпиаде учеников готовят в муниципальной школе «Олимпик-ум». Она была открыта два года назад, а в штате — лучшие педагоги города, что сказалось на результатах.
«Удивительное явление, что даже по тем предметам, которых нет в учебном плане наших школ, как, например, китайский язык или испанский, у нас есть участники регионального этапа, и они же становятся победителями и призерами», — поделилась директор учебно-методического центра «Коломна» Наталья Мухорина.
Второй год подряд в число призеров регионального этапа попала София Верещагина. Она прошла блиц-опрос по всем разделам искусства и сдала теорию на «отлично». Девушка любит посещать картинные галереи и концерты классической музыки, раньше даже занималась балетом. При этом учится София в физико-математическом классе, а знаниями об искусстве блещет на всероссийской олимпиаде школьников.
Еще одной победительницей регионального этапа олимпиады стала Дарья Бабина. 11-классница любит химию и биологию, поэтому поступать планирует на стоматологический факультет медицинского института. «Я участвую в региональном этапе уже второй год, и для меня в этом году задания показались сложнее, чем в прошлый раз. Обычный ученик, да даже некоторые учителя, скорее всего, не решат ни одну задачу полностью», — отметила Дарья.
Региональный этап олимпиады продлится до 28 февраля. За это время знания по 24 предметам продемонстрируют около 25 тысяч школьников Московской области