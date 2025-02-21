Школьники из Коломны стали победителями и призерами всероссийской олимпиады

В этом году на региональный этап из городского округа было приглашено более 900 школьников. Результативность по девяти предметам, по которым прошло рейтингование, оказалась высокой.

К олимпиаде учеников готовят в муниципальной школе «Олимпик-ум». Она была открыта два года назад, а в штате — лучшие педагоги города, что сказалось на результатах.

«Удивительное явление, что даже по тем предметам, которых нет в учебном плане наших школ, как, например, китайский язык или испанский, у нас есть участники регионального этапа, и они же становятся победителями и призерами», — поделилась директор учебно-методического центра «Коломна» Наталья Мухорина.