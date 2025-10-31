Школьники из Коломны стали финалистами чемпионата по оказанию первой помощи

Третий региональный чемпионат по демонстрации навыков первой помощи пострадавшим собрал на этот раз более 150 активистов «Движения первых». Финалистами стали 26 подмосковных команд. Среди них были и ребята из городского округа Коломна.

Команда «Пульс» медицинского класса гимназии № 9 готовилась к соревнованиям долго и кропотливо. Школьники изучали теорию, применяли ее на практике, проходили мастер-классы, оттачивая свое мастерство на муниципальном уровне.

«В очном финале наша группа на практике показала приемы сердечно-легочной реанимации взрослого человека, а также смогла решить две ситуационные задачи», — рассказали в коломенском отделении «Движения первых».

В первую очередь на чемпионате стремятся научить как можно больше молодых людей оказывать первую помощь пострадавшим в разных ситуациях.

«Важно, чтобы ребята не были равнодушными, имели свое мнение и активную жизненную позицию. Они должны быть готовы помочь ближнему, знакомому или незнакомому человеку, в случае необходимости», — отметила руководитель отдела по реализации проектов регионального отделения «Движения первых» Софья Федоришина.