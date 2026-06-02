Школьники из Коломны осваивают рукоделие во время каникул

В городе Коломна школьники проводят летние каникулы с пользой благодаря предпринимателю Анастасии Кабановой. В ее мастерской «Твой текстиль» этим летом для детей организовали творческие смены, где они учатся создавать полезные вещи своими руками.

Мастерская «Твой текстиль» существует уже одиннадцать лет. Здесь шьют домашний текстиль, выполняют корпоративные заказы и работают с постоянными клиентами. Но несколько лет назад производство стало еще и образовательной площадкой.

Сначала были организованы социальные курсы для женщин при поддержке грантовых программ. Затем появились детские мастер-классы, которые постепенно выросли в полноценные творческие группы и каникулярные интенсивы.

Этим летом для школьников подготовили четыре десятидневные смены. Каждый день посвящен новому виду творчества: ребята учатся шить, вязать, вышивать, работать с бисером и даже изготавливать свечи.

«Самое главное — чтобы ребенок сам хотел заниматься», — считает Анастасия Кабанова. По ее мнению, если детям нравится мастерить и создавать что-то своими руками, их легко увлечь рукоделием.

Работать с детьми предпринимателю помогает педагогическое образование и многолетний опыт. Интерес к творческим сменам оказался настолько высоким, что места на июнь были разобраны заранее. На августовские интенсивы еще можно записаться, но на первую смену осталось всего несколько свободных мест.