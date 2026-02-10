Школьники из Китая посетили образовательный центр в Дмитровском

9 февраля 2026 года учащиеся средней школы городского округа Чжаоцин провинции Гуандун посетили образовательный центр в Дмитровском. Визит состоялся в рамках международного проекта по обмену школьниками и педагогическими кадрами. Проект реализуется гимназией «Дмитров» совместно с администрацией Дмитровского муниципального района и китайскими партнерами, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Программа мероприятия включала разнообразные мастер-классы, нацеленные на демонстрацию возможностей образовательного учреждения и развитие межкультурного взаимодействия. Участники мероприятия познакомились с русской народной культурой через роспись по дереву, изучили основы оказания первой медицинской помощи, а также приняли участие в украшении капкейков и чаепитии.

Для школьников также организовали практическое занятие по ликвидации аварийных ситуаций. На этом занятии они узнали о пожарной безопасности и основах защиты в чрезвычайных ситуациях. Директор техникума Ирина Александровская провела для гостей экскурсию по учебному заведению и подчеркнула важность международного сотрудничества в сфере подготовки кадров.

Мероприятие завершилось обсуждением перспектив дальнейшего сотрудничества. Это событие стало важным шагом в укреплении связей между техникумом, гимназией и школой города Чжаоцин и заложило основу для долгосрочного партнерства и обмена культурным наследием двух стран.